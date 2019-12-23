«Заживем получше – будем праздновать»: Радий Хабиров запретил подчиненным проводить корпоративы

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-23T11:30:43+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем совещании в правительстве республики запретил подчиненным проводить корпоративы. По его словам, праздник с помпой напоминаем «пир по время чумы.

– Уже сегодня 23 декабря. Начинаются всевозможные пьянки. Я что хочу сказать, у каждого свое решение. Но совесть иметь надо немножко, ладно? Вы просто иногда на улице нос показывайте: по деревням ездите, по городам маленьким. Посмотрите, как люди живут – сложно люди живут. И пока эти люди так живут, мы, значит, будем приглашать артистов и так далее. Не надо пока. Заживем получше – будем праздновать. Есть такая фраза: «Пир во время чумы», вот, чтобы в это не превратилось, – призвал Хабиров.

Руководить республики попросил обойтись без больших мероприятий и ограничиться бокалом шампанского или рюмкой вина: «Вот только фейрверков всех этих не надо. Никаких корпоративов».

ИСТОЧНИК KP.RU