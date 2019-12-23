В ФСС Башкирии будут принимать по новому графику

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-23T10:11:55+03:00

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С января 2020 года региональное отделение Фонда социального страхования начнет принимать по новому графику. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Изменения вступят в силу с января 2020 года. Режим работы будет следующий: понедельник-четверг – с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 до 16:45. Перерыв на обед – ежедневно с 13:15 до 14:00.

Введение нового графика связано с «внедрением единых требований при взаимодействии с гражданами для получения ими государственных услуг» в Пенсионном фонде и ФСС.

Первым рабочим днем в отделении ФСС будет 9 января.

ИСТОЧНИК KP.RU