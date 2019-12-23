2019-12-23T09:28:47+03:00
Общество

В Уфе без вести пропала женщина с черной сумкой

50-летнюю Ирину Князеву ищут почти неделю
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: "Лиза Алерт"фото: "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о пропаже 50-летней уфимки Ирины Князевой. По данным волонтеров, женщина ушла из дома 17 декабря. Обратно она так и не вернулась.

Приметы: рост – 170 см, среднее телосложение, светло-русые волосы и зеленые глаза. В день пропажи Ирина была одета в зеленую удлиненную куртку, черные полусапожки и черную вязаную шапку. С собой была черная сумка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ирины Князевой, просят обратиться по номеру горячей линии «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или 112. Активисты поискового отряда нуждаются в помощи добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В СК Башкирии рассказали о ходе дела об убийстве уфимской семьи
В Башкирии откроется академия транспорта
МегаФон и Booking.comпредложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
Соцсети взорвало видео с уфимской собакой, сторожащей тело умирающего друга
«Заживем получше – будем праздновать»: Радий Хабиров запретил подчиненным проводить корпоративы
Полицейские из Башкирии спасли людей из горящего дома
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
В ФСС Башкирии будут принимать по новому графику
В Уфе без вести пропала женщина с черной сумкой
«Обнаружила родственница матери»: подробности гибели уфимской семьи в запертой квартире
«Ужас! Позор!»: уфимцев возмутила ошибка на пиксельной елке
В 2020 году в Башкирии вырастут тарифы на коммунальные услуги
Уфимский скульптор Салават Фидаи признан лучшим автором в российском TikTok
Три человека попали в больницу после лобового столкновения в Башкирии
Скандальный рэпер из Уфы готовится стать папой
Активисты из Уфы попытались купить снюсы в крупных торговых центрах
В Уфе пройдет парад Дедов Морозов
За год в Башкирии подорожали жизненно важные продукты
Жители Уфы жалуются на болезни из-за установленной в их дворе вышки
По факту пожара на уфимском заводе возбуждено уголовное дело
Уфимец, больной раком, сделал сложный и рискованный выбор
Следователи проверят обстоятельства пожара на нефтехимическом заводе в Уфе
Погода в Башкирии на завтра, 23 декабря
35-летняя жительница Башкирии насмерть сбила молодую девушку
В МЧС Башкирии предупредили об опасных погодных явлениях
Названа предварительная причина пожара на уфимском заводе
В Башкирии вахтовый автобус протаранил ВАЗ-2106, погиб мужчина
Количество тушивших крупный пожар на уфимском заводе достигло 135 человек
В Башкирии во второй раз пропадает 11-летний Иван Искибаев