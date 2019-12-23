В Уфе без вести пропала женщина с черной сумкой

СЕГОДНЯ 09:28 2019-12-23T09:28:47+03:00

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о пропаже 50-летней уфимки Ирины Князевой. По данным волонтеров, женщина ушла из дома 17 декабря. Обратно она так и не вернулась.

Приметы: рост – 170 см, среднее телосложение, светло-русые волосы и зеленые глаза. В день пропажи Ирина была одета в зеленую удлиненную куртку, черные полусапожки и черную вязаную шапку. С собой была черная сумка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ирины Князевой, просят обратиться по номеру горячей линии «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или 112. Активисты поискового отряда нуждаются в помощи добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU