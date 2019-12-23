«Обнаружила родственница матери»: подробности гибели уфимской семьи в запертой квартире

СЕГОДНЯ 09:04 2019-12-23T09:04:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения мертвой семьи из трех человек в одной из квартир панельного дома на Уфимском шоссе в столице Башкирии.

Напомним, тела пожилой супружеской пары и их взрослого сына были обнаружены в минувшую пятницу, 20 декабря. Трупы пролежали в запертой квартире несколько дней и уже начали гнить.

- Их обнаружила родственница матери, - сообщают журналисты, ссылаясь на соседей погибших.

Как уточняют коллеги из «Вести-Башкортостан» со ссылкой на соседей погибших, пенсионеры были уже неходячими. Члены семьи ни с кем не общались и время от времени выпивали. Не исключено, что люди могли стать жертвами нападения – на всех телах есть множественные ножевые ранения.

По итогам доследственной проверки и проведенной судмедэкспертизы в СК Башкирии возбудили уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

ИСТОЧНИК KP.RU