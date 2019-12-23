«Ужас! Позор!»: уфимцев возмутила ошибка на пиксельной елке

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-23T09:18:15+03:00

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Жители Уфы заметили ошибку в тексте новогоднего поздравления на одной из пиксельных елок города. Видеоподтверждение было опубликовано в крупном аккаунте в Instagram.

Сразу две ошибки допустили в последнем слове предложения. Разумеется, погрешность не оставила уфимцев равнодушными.

Создатели сделали сразу несколько ошибок в одном слове. Мы подчеркнули их красным цветом

Часть пользователей посетовала на то, что на пиксельной елке нет поздравления на русском языка. Другие отметили, что, вероятно, ошибка связана с чисто технической особенностью конструкции.– Не могли что ли правильно написать? Вообще проверяют ли слова? Ужас! Позор! – не может сдержать возмущения уфимка.

– Вы чего все такие злые! Видно же, что буквы немного слились, я знаю башкирский язык и поняла что там за буквы. А кто не знает, тот и не поймет. Чего вы хаете республику, в которой живёте? – вступилась за елку уфимка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/751140" frameborder="0"></iframe> Уфимцев возмутила ошибка на пиксельной елке // 23.12.

ИСТОЧНИК KP.RU