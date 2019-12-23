«Ужас! Позор!»: уфимцев возмутила ошибка на пиксельной елке
Жители Уфы заметили ошибку в тексте новогоднего поздравления на одной из пиксельных елок города. Видеоподтверждение было опубликовано в крупном аккаунте в Instagram.
Сразу две ошибки допустили в последнем слове предложения. Разумеется, погрешность не оставила уфимцев равнодушными.
Создатели сделали сразу несколько ошибок в одном слове. Мы подчеркнули их красным цветом
Часть пользователей посетовала на то, что на пиксельной елке нет поздравления на русском языка. Другие отметили, что, вероятно, ошибка связана с чисто технической особенностью конструкции.– Не могли что ли правильно написать? Вообще проверяют ли слова? Ужас! Позор! – не может сдержать возмущения уфимка.
– Вы чего все такие злые! Видно же, что буквы немного слились, я знаю башкирский язык и поняла что там за буквы. А кто не знает, тот и не поймет. Чего вы хаете республику, в которой живёте? – вступилась за елку уфимка.
Уфимцев возмутила ошибка на пиксельной елке // 23.12.
ИСТОЧНИК KP.RU