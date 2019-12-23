2019-12-23T08:09:17+03:00
Общество

В 2020 году в Башкирии вырастут тарифы на коммунальные услуги

Часть изменений вступит в силу уже с 1 января
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии утвердили рост тарифов на ЖКХВ Башкирии утвердили рост тарифов на ЖКХФото: Алексей БУЛАТОВ
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В следующем году в Башкирии вырастут тарифы на коммунальные услуги. Перечень соответствующих постановлений появился на сайте правовой информации. Документы подписаны председателем госкомитета по тарифам Светланой Бурдюк. Часть изменения вступит в силу уже с 1 января. Речь идет об изменениях тарифов на вывоз мусора и электроэнергию.

Остальные услуги подорожают с 1 июля. Рост тарифов составит около 5,6%. При этом в городах и районах увеличение платы за коммуналку будет разным. Об этом сообщает издание UfaTime.ru. Так, в Уфе тарифы на водоснабжение, водоотведение и тепловую энергию вырастут не более чем на 3%, газ – на 3%, электроэнергия – не более чем на 5%, а за обращение с ТКО – на 5,3%.

Полный перечень новых тарифов в районах и городах Башкирии представлен на сайте правовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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