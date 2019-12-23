Три человека попали в больницу после лобового столкновения в Башкирии

СЕГОДНЯ 07:11 2019-12-23T07:11:50+03:00

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В воскресенье, 22 декабря, в Иглинском районе Башкирии произошла авария. Около 11 часов на дороге Уфа - Иглино - Красная Горка лоб в лоб столкнулись "Лада Калина" и "Ниссан Альмера". От удара "Калину" отбросило с дороги на обочину.

В Гостоавинспекции республики рассказали, что в аварии пострадали трое: управлявший отечественной машиной 52-летний уфимец, его 59-летняя пассажирка и 53-летняя женщина из иномарки. Все они были доставлены в больницу.

За прошедший день на дорогах республики зарегистрировали 8 ДТП, в которых десять человек получили травмы.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU