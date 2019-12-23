2019-12-23T06:22:40+03:00
Общество

Активисты из Уфы попытались купить снюсы в крупных торговых центрах

В восьми магазинах им это удалось
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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Активисты проекта «Народный контроль» прошли по десяти торговым центрам Уфы, чтобы проверить, легко ли там приобрести снюсы.

Напомним, ранее глава Башкирии поручил убрать никотиносодержащие смеси с прилавков. Активисты констатировали, что это требование владельцы магазинов выполнили, но купить снюсы все еще реально. В восьми торговых центрах их продали после предъявления паспорта.

В некоторых случаях снюс оказался изготовлен не из табака, а из химикатов с содержанием никотина. Такой продукт представляет для здоровья особую опасность.

"КП-Уфа" сообщала ранее, что за запрет снюсов взялась местная прокуратура. Ведомство готовит соответствующий законопроект. Необходимость ограничений стала очевидна после ряда несчастных случаев. Сначала в Стерлитамаке 11-летний ученик отравился никотиновой «жевательной конфетой», а затем история повторилась с девочкой из Нефтекамска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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