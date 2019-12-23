2019-12-23T07:31:22+03:00
Общество

Уфимский скульптор Салават Фидаи признан лучшим автором в российском TikTok

У него уже более трёх миллионов подписчиков
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: @salavat.fidaiФото: @salavat.fidai
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Социальная сеть TikTok представила список самых популярных в стране пользователей. В российском сегменте лучшим создателем контента стал знаменитый на весь мир уфимский художник Салават Фидаи - @salavat.fidai, который прославился благодаря своим крошечным скульптурам из карандашного грифеля. Как сообщает mel.fm, у мастера из Башкирии более трех миллионов подписчиков. Он делится с ними процессом создания своих уникальных творений.

Вместе с ним в топе пользователи, которые воспроизводят сцены из известных мультфильмов с помощью подручных предметов, и любители садиться на шпагат в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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