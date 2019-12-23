Скандальный рэпер из Уфы готовится стать папой

СЕГОДНЯ 06:50 2019-12-23T06:53:15+03:00

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Рэпер Иван Дремин, известный под псевдонимом Face, похоже скоро станет папой. Невеста 22-летнего музыканта, популярная YouTube-блогерша и певица Марьяна Ро выложила в Instagram снимок, на котором отчетливо заметен округлившийся животик девушки. Сама 20-летняя Марьяна фото никак не подписала, но поклонники известной пары все поняли сами. По мнению фанатов, именно из-за солидного срока беременности Марьяна не приехала в Уфу вместе с женихом, когда тот навещал родителей.

Напомним, Face еще в прошлом году делал девушке предложение, вслед за этим в сети поползли слухи о том, что блогерша беременна, однако тогда это оказалось домыслами.

Марьяна Ро - невеста певца - подтвердила свое интересное положение в Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU