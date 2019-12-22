В Уфе пройдет парад Дедов Морозов
28 декабря в 12 часов в Уфе состоится традиционный парад Дедов Морозов. Участие в шествии примут сказочные герои со всех районов города. Деды Морозы пройдут парадом по площади имени Ленина, поздравив каждого прохожего с наступающим Новым годом.
Также для уфимцев выступят барабанщицы-снегурочки группы «Держава» и профессиональный духовой оркестр Дедов Морозов ГДК.
В мэрии отметили, что горожан приглашают не только стать зрителями, но и принять участие.
- Для этого необходимо обратиться в отделы культуры и молодежной политики администраций районов Уфы, - сообщили в пресс-службе.
Сбор на площадке перед Уфимским городским планетарием.
ИСТОЧНИК KP.RU