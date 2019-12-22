В Уфе пройдет парад Дедов Морозов

СЕГОДНЯ 20:30 2019-12-22T20:30:47+03:00

Сбор на площадке перед Уфимским городским планетарием.

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28 декабря в 12 часов в Уфе состоится традиционный парад Дедов Морозов. Участие в шествии примут сказочные герои со всех районов города. Деды Морозы пройдут парадом по площади имени Ленина, поздравив каждого прохожего с наступающим Новым годом.

Также для уфимцев выступят барабанщицы-снегурочки группы «Держава» и профессиональный духовой оркестр Дедов Морозов ГДК.

В мэрии отметили, что горожан приглашают не только стать зрителями, но и принять участие.

- Для этого необходимо обратиться в отделы культуры и молодежной политики администраций районов Уфы, - сообщили в пресс-службе.

Сбор на площадке перед Уфимским городским планетарием.

ИСТОЧНИК KP.RU