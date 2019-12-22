Уфимец, больной раком, сделал сложный и рискованный выбор

СЕГОДНЯ 17:18 2019-12-22T17:18:33+03:00

На данный момент у него есть сумма около 1,5 млн.руб, которые пойдут на дальнейшую борьбу.

Марсель Имангулов решил бороться во что бы то ни стало и остаться в Израиле на лечении

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30-летний уфимец Марсель Имангулов, который с октября находится на лечении в Израиле, сделал сложный выбор. Как ранее сообщала «Комсомолка», Марсель уже во второй раз сталкивается с серьезным заболеванием. У негокарцинома почки, причем с некрозом, поэтому потребуется срочная операция стоимостью более 1,6 млн рублей. На днях ему стало резко плохо, состояние было критическим, но он выдержал все испытания и пришел в себя.

- Мои легкие - новогодняя ёлка, опухоли сдавливают средостение и двигают органы, опухоль рядом с сердцем так же усложняет ситуацию. Я не могу дышать без кислорода, а значит я ограничен в передвижении куда-либо, - пишет Марсель в своем Инстаграме.

Врачи предложили ему два варианта дальнейших действий: первый – это продолжить лечение и принять второй курс иммунотерапии, который либо совсем ухудшит моё шаткое состояние либо поможет, если организм справится и продержится. Второй уехать домой медицинским спецрейсом, где он по своему выбору может продолжить лечение или не лечиться совсем.Марсель выбрал первый вариант и решил бороться до конца.

Напомним, что ранее «КП-Уфа» уже писала об этом удивительном человеке, который несколько лет назад победил рак лимфатической системы 4 стадии, а потом организовал благотворительный проект «Достучаться до сердец», в котором помогал онкобольным и их родственникам, организовывал сборы для их лечения за границей.

На данный момент у него есть сумма около 1,5 млн.руб, которые пойдут на дальнейшую борьбу.

Если вы хотите помочь Марселю, вы можете внести посильный вклад на карту мамы 4817 7601 7271 4663 (получатель Татьяна Сергеевна Я.) или самого Марселя 5536 9137 8278 6798.

ИСТОЧНИК KP.RU