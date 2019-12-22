За год в Башкирии подорожали жизненно важные продукты
Существенно поднялись цены на муку и крупы
На сколько подорожают продукты с 2020 года, пока остается лишь гадать.
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В Башкирии за 2019 год подорожали практически все продукты. Аналитики Башстата сравнили цифры за январь-ноябрь 2019 года и январь-ноябрь 2018 года.
По данным специалистов, цены на муку возросли на 18,8%, крупы и бобовые – 16,2%. Изменились цены на сыр (подорожал на 8,6%), хлеб и булки (8,4%).
Выросла стоимость и мяса – на 6%, существенно поднялись цены на рыбу и макароны – 5,6-5,8%. Также на 4,4-4,9% подорожали сливочное масло, сахар, кондитерские изделия.
На сколько подорожают продукты с 2020 года, пока остается лишь гадать.
ИСТОЧНИК KP.RU