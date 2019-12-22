По факту пожара на уфимском заводе возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:08 2019-12-22T18:08:41+03:00

Стражи порядка устанавливают лица, которые ответственны за допущенные нарушения.

Следователям предстоит установить тех, по чьей вине были допущены нарушения.

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Новыми подробностями обрастает новость о пожаре на уфимском нефтехимическом заводе. Сейчас стало известно, что по факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

В ходе расследования следователям предстоит проанализировать изъятую производственную и разрешительную документацию, допросить руководство и сотрудников предприятия, провести пожаро-техническую судебную экспертизу с целью установления причины возгорания.

Также стражи порядка устанавливают лица, которые ответственны за допущенные нарушения.

Напомним, что 22 декабря в Уфе на улице Инициативной случился крупный пожар – загорелось трехэтажное кирпичное производственное здание.

ИСТОЧНИК KP.RU