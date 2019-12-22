Следователи проверят обстоятельства пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

СЕГОДНЯ 16:27 2019-12-22T16:27:40+03:00

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В столице Башкирии следователи СУ СКР заинтересовались крупным пожаром на нефтехимическом заводе в Уфе. Стражи порядка проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи совместно с сотрудниками МЧС, МВД и Госкомитета РБ по ЧС.

- Проводится осмотр места происшествия, изъята необходимая производственная и разрешительная документация, опрашиваются сотрудники предприятия, в ходе проверки действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производстве, будет дана правовая оценка, - прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.

Напомним, что крупный пожар разгорелся на севере Уфы утром 22 декабря - на нефтехимическом заводе загорелось трехэтажное здание. Площадь пожара составила 2000 квадратов, с огнем боролись 135 человек. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU