В МЧС Башкирии предупредили об опасных погодных явлениях

СЕГОДНЯ 13:54 2019-12-22T13:54:24+03:00

Водителей убедительно просят не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости.

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Жителей Башкирии предупреждают – в регионе ожидаются опасные погодные условия. По данным МЧС республики, завтра, 23 декабря, прогнозируется гололед. На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость составит всего 500-1000 метров.

Водителей убедительно просят не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости.

- При гололеде примите меры для снижения вероятности получения травмы, подготовьте малоскользящую обувь, - сообщили в ведомстве.

Температура воздуха в ночь на 23 декабря составит -13, -18 градусов, местами -25.

ИСТОЧНИК KP.RU