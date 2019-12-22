В МЧС Башкирии предупредили об опасных погодных явлениях
На территории республики прогнозируют туман, гололедицу
Водителей убедительно просят не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости.
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Жителей Башкирии предупреждают – в регионе ожидаются опасные погодные условия. По данным МЧС республики, завтра, 23 декабря, прогнозируется гололед. На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость составит всего 500-1000 метров.
Водителей убедительно просят не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости.
- При гололеде примите меры для снижения вероятности получения травмы, подготовьте малоскользящую обувь, - сообщили в ведомстве.
Температура воздуха в ночь на 23 декабря составит -13, -18 градусов, местами -25.
ИСТОЧНИК KP.RU