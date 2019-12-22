Названа предварительная причина пожара на уфимском заводе

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-22T13:10:33+03:00

К счастью, на момент возгорания на предприятии не велись ремонтные работы, и никто не погиб и не пострадал.

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Стало известно из-за чего мог произойти пожар на уфимском заводе. Как сообщает «РИА Новости», предварительной причиной ЧП стало возгорание технологической жидкости. Об этом изданию сообщил глава Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии Александр Лопухов.

С его слов, в результате технологического процесса перегрелся антикоррозийный реагент, которым обрабатывают трубы. К счастью, на момент возгорания на предприятии не велись ремонтные работы, и никто не погиб и не пострадал.

Напомним, что крупный пожар произошел на улице Инициативной в Уфе рано утром 22 декабря – загорелось трехэтажное кирпичное производственное здание. Возгорание началось в производственном корпусе из-за горения легковоспламеняющейся жидкости.

ИСТОЧНИК KP.RU