Названа предварительная причина пожара на уфимском заводе
Стало известно из-за чего мог произойти пожар на уфимском заводе. Как сообщает «РИА Новости», предварительной причиной ЧП стало возгорание технологической жидкости. Об этом изданию сообщил глава Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии Александр Лопухов.
С его слов, в результате технологического процесса перегрелся антикоррозийный реагент, которым обрабатывают трубы. К счастью, на момент возгорания на предприятии не велись ремонтные работы, и никто не погиб и не пострадал.
Напомним, что крупный пожар произошел на улице Инициативной в Уфе рано утром 22 декабря – загорелось трехэтажное кирпичное производственное здание. Возгорание началось в производственном корпусе из-за горения легковоспламеняющейся жидкости.
ИСТОЧНИК KP.RU