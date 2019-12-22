В Башкирии вахтовый автобус протаранил ВАЗ-2106, погиб мужчина

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-22T12:11:12+03:00

Известно, что вахтовый автобус перевозил семь пассажиров, из их числа никто пострадал.

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В 8 утра 21 декабря в Нуримановском районе на перекрестке трассы Уфа-Иглино-Красная горка-Павловка произошла смертельная авария.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, 55-летний местный житель за рулем автобуса «Ford Transit» на полном ходу въехал на ВАЗ-2106, стоящий на проезжей части. Оказалось, что его водитель с помощью троса цеплял свой автомобиль к другому после поломки. К сожалению, 43-летний мужчина получил слишком серьезные травмы и погиб на месте. Известно, что вахтовый автобус перевозил семь пассажиров, из их числа никто пострадал.

Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло 15 ДТП, в которых восемь человек погибли и 21 получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU