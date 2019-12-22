Количество тушивших крупный пожар на уфимском заводе достигло 135 человек

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-22T10:52:23+03:00

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В МЧС сообщили о подробностях пожара на уфимском заводе на улице Инициативной. Пресс-секретарь ведомства рассказал, что к тушению пламени привлекли 135 человек, ранее была информация лишь о 75. Что касается техники, в тушении участвовало 45 единиц, а также пожарный поезд.

К счастью, сейчас огонь локализован. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров, пострадавших и погибших нет.

С огнем боролись около пяти часов.

Напомним, что ЧП произошло рано утром 22 декабря – на улице Инициативной загорелось трехэтажное кирпичное производственное здание. Возгорание началось в производственном корпусе из-за горения легковоспламеняющейся жидкости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="176" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/751031" frameborder="0"></iframe> Пожар на заводе в Уфе // 22.12.

ИСТОЧНИК KP.RU