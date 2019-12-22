2019-12-22T10:52:23+03:00
Происшествия

Количество тушивших крупный пожар на уфимском заводе достигло 135 человек

Площадь пламени составила 2000 квадратов [видео]
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
С огнем боролись около пяти часов.С огнем боролись около пяти часов.
Изменить размер текста:

В МЧС сообщили о подробностях пожара на уфимском заводе на улице Инициативной. Пресс-секретарь ведомства рассказал, что к тушению пламени привлекли 135 человек, ранее была информация лишь о 75. Что касается техники, в тушении участвовало 45 единиц, а также пожарный поезд.

К счастью, сейчас огонь локализован. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров, пострадавших и погибших нет.

С огнем боролись около пяти часов.

Напомним, что ЧП произошло рано утром 22 декабря – на улице Инициативной загорелось трехэтажное кирпичное производственное здание. Возгорание началось в производственном корпусе из-за горения легковоспламеняющейся жидкости.

Пожар на заводе в Уфе // 22.12.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество тушивших крупный пожар на уфимском заводе достигло 135 человек
В Башкирии во второй раз пропадает 11-летний Иван Искибаев
Уфимки прокомментировали скандальные фото в откровенных нарядах у памятника национальному герою
В Башкирии водитель протаранил дерево, его пассажир погиб
В Уфе назвали самых востребованных специалистов за 2019 год
Прогноз погоды в Башкирии в новогоднюю ночь 2020
В ГИБДД Башкирии рассказали подробности ДТП с тремя погибшими
Житель Башкирии привязал свою собаку на морозе и сбежал
Серьезная авария на трассе в Башкирии: трое погибли, пятеро пострадали
Житель Башкирии трагически погиб в лесу
Мальчик с деформированным лицом вернулся в Уфу после операции в Израиле
Строителей, застрявших в оторвавшейся люльке, спас обычный житель Уфы
В Башкирии ударят морозы до -29 градусов
В Уфе эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Мега»
В Башкирии расширили перечень срочных социальных услуг
В Башкирии остановили целую фуру «палёного» алкоголя
Парад Дедов Морозов устроят в Уфе
Радик Юльякшин пожертвовал выручку детскому саду
Житель Башкирии устроил в своей квартире наркопритон
В Башкирии упал спрос на живые новогодние елки
«Три аварии за месяц»: на проклятой дороге в Башкирии разбился 30-летний парень
В Башкирии мать и двое детей отравились в собственной квартире