Количество тушивших крупный пожар на уфимском заводе достигло 135 человек
В МЧС сообщили о подробностях пожара на уфимском заводе на улице Инициативной. Пресс-секретарь ведомства рассказал, что к тушению пламени привлекли 135 человек, ранее была информация лишь о 75. Что касается техники, в тушении участвовало 45 единиц, а также пожарный поезд.
К счастью, сейчас огонь локализован. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров, пострадавших и погибших нет.
С огнем боролись около пяти часов.
Напомним, что ЧП произошло рано утром 22 декабря – на улице Инициативной загорелось трехэтажное кирпичное производственное здание. Возгорание началось в производственном корпусе из-за горения легковоспламеняющейся жидкости.
Пожар на заводе в Уфе // 22.12.
ИСТОЧНИК KP.RU