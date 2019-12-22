В Башкирии во второй раз пропадает 11-летний Иван Искибаев
В селе Иглино Иглинского района Башкирии во второй раз пропал 11-летний Иван Искибаев. Известно, что мальчик ушел из дома 20 декабря и не вернулся. Обеспокоенные родители снова обратились в полицию и к волонтерам. Сейчас его поисками занимаются стражи порядка и добровольцы.
Приметы:рост 125-130 см., глаза светлые, волосы светлые короткие; Был одет в куртку красно-синюю, штаны камуфляжные, шапка полосатая, черные ботинки.
Напомним, что Иван ранее пропадал в начале ноября 2019 года. Через несколько дней его нашли полицейские и привели домой.
Если вы знаете, где может находиться ребенок в этот раз, пожалуйста, позвоните по телефонам 8-927-969-89-19 или 89173835687.
ИСТОЧНИК KP.RU