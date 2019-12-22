2019-12-22T10:08:38+03:00
Общество

В Башкирии во второй раз пропадает 11-летний Иван Искибаев

Мальчик не вернулся домой 20 декабря
Эльвина АПАРИНА
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Напомним, что Иван ранее пропадал в начале ноября 2019 годаНапомним, что Иван ранее пропадал в начале ноября 2019 года
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В селе Иглино Иглинского района Башкирии во второй раз пропал 11-летний Иван Искибаев. Известно, что мальчик ушел из дома 20 декабря и не вернулся. Обеспокоенные родители снова обратились в полицию и к волонтерам. Сейчас его поисками занимаются стражи порядка и добровольцы.

Приметы:рост 125-130 см., глаза светлые, волосы светлые короткие; Был одет в куртку красно-синюю, штаны камуфляжные, шапка полосатая, черные ботинки.

Напомним, что Иван ранее пропадал в начале ноября 2019 года. Через несколько дней его нашли полицейские и привели домой.

Если вы знаете, где может находиться ребенок в этот раз, пожалуйста, позвоните по телефонам 8-927-969-89-19 или 89173835687.

ИСТОЧНИК KP.RU

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