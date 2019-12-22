Уфимки прокомментировали скандальные фото в откровенных нарядах у памятника национальному герою

СЕГОДНЯ 09:10 2019-12-22T09:10:03+03:00

Со слов фитнес-тренера, эта ситуация показала ей, насколько «люди у нас еще законсервированы».

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Вся Уфа сейчас обсуждает фотографии двух фитнес-тренеров Карины и Алины у памятника Салавата Юлаеву. Как ранее сообщала «Комсомолка», девушки снялись в откровенных нарядах у памятника национальному герою Башкирии, и тем самым вызвали общественное негодование.

Карина Дорохова, одна из участниц скандальной фотографии, прокомментировала «КП-Уфа» громкий снимок.

- Изначально мы хотели пофотографироваться на катке Гостиного двора, но там было много народу. Я подумала, что наши костюмы могут привлечь кучу внимания, и мы не сможем сделать хорошие снимки. Тогда мы поехали на Телецентр, потому что там открывается шикарный вид. Сделали парочку хороших фотографий. Я по-прежнему не думаю, что мы как-то могли задеть чьи-то чувства. Мы не сделали никаких ошеломляющих фотографий с памятником, не испортили государственное имущество, ничего противозаконного с памятником не вытворяли, - сказала Карина Дорохова «Комсомолке».

Со слов фитнес-тренера, эта ситуация показала ей, насколько «люди у нас еще законсервированы».

Напомним, что спортсменки из Уфы устроили откровенную фотосессию возле памятника Салавату Юлаеву. Горячие снимки появились в соцсетях в пятницу.

В преддверии нового года они нарядились в обтягивающие боди в стиле Санта Клауса, колпаки с помпоном и гетры, после чего прокатились на коньках возле памятника национальному герою. Только вот такая идея не всем пришлась по душе, и тренеров раскритиковали.

ИСТОЧНИК KP.RU