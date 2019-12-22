2019-12-22T09:10:03+03:00
Общество

Уфимки прокомментировали скандальные фото в откровенных нарядах у памятника национальному герою

Девушки не думали, что могли задеть чьи-то чувства
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Со слов фитнес-тренера, эта ситуация показала ей, насколько «люди у нас еще законсервированы».Со слов фитнес-тренера, эта ситуация показала ей, насколько «люди у нас еще законсервированы».
Изменить размер текста:

Вся Уфа сейчас обсуждает фотографии двух фитнес-тренеров Карины и Алины у памятника Салавата Юлаеву. Как ранее сообщала «Комсомолка», девушки снялись в откровенных нарядах у памятника национальному герою Башкирии, и тем самым вызвали общественное негодование.

Карина Дорохова, одна из участниц скандальной фотографии, прокомментировала «КП-Уфа» громкий снимок.

- Изначально мы хотели пофотографироваться на катке Гостиного двора, но там было много народу. Я подумала, что наши костюмы могут привлечь кучу внимания, и мы не сможем сделать хорошие снимки. Тогда мы поехали на Телецентр, потому что там открывается шикарный вид. Сделали парочку хороших фотографий. Я по-прежнему не думаю, что мы как-то могли задеть чьи-то чувства. Мы не сделали никаких ошеломляющих фотографий с памятником, не испортили государственное имущество, ничего противозаконного с памятником не вытворяли, - сказала Карина Дорохова «Комсомолке».

Со слов фитнес-тренера, эта ситуация показала ей, насколько «люди у нас еще законсервированы».

Напомним, что спортсменки из Уфы устроили откровенную фотосессию возле памятника Салавату Юлаеву. Горячие снимки появились в соцсетях в пятницу.

В преддверии нового года они нарядились в обтягивающие боди в стиле Санта Клауса, колпаки с помпоном и гетры, после чего прокатились на коньках возле памятника национальному герою. Только вот такая идея не всем пришлась по душе, и тренеров раскритиковали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество тушивших крупный пожар на уфимском заводе достигло 135 человек
В Башкирии во второй раз пропадает 11-летний Иван Искибаев
Уфимки прокомментировали скандальные фото в откровенных нарядах у памятника национальному герою
В Башкирии водитель протаранил дерево, его пассажир погиб
В Уфе назвали самых востребованных специалистов за 2019 год
Прогноз погоды в Башкирии в новогоднюю ночь 2020
В ГИБДД Башкирии рассказали подробности ДТП с тремя погибшими
Житель Башкирии привязал свою собаку на морозе и сбежал
Серьезная авария на трассе в Башкирии: трое погибли, пятеро пострадали
Житель Башкирии трагически погиб в лесу
Мальчик с деформированным лицом вернулся в Уфу после операции в Израиле
Строителей, застрявших в оторвавшейся люльке, спас обычный житель Уфы
В Башкирии ударят морозы до -29 градусов
В Уфе эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Мега»
В Башкирии расширили перечень срочных социальных услуг
В Башкирии остановили целую фуру «палёного» алкоголя
Парад Дедов Морозов устроят в Уфе
Радик Юльякшин пожертвовал выручку детскому саду
Житель Башкирии устроил в своей квартире наркопритон
В Башкирии упал спрос на живые новогодние елки
«Три аварии за месяц»: на проклятой дороге в Башкирии разбился 30-летний парень
В Башкирии мать и двое детей отравились в собственной квартире