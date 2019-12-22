В Башкирии водитель протаранил дерево, его пассажир погиб

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-22T08:39:33+03:00

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Смертельная авария произошла вчера, 21 декабря, в Абзелиловском районе. На 3 км автодороги Таксырово-Гусево в районе 18.30 часов 46-летний местный житель за рулем ВАЗ-2104 съехал в кювет и протаранил дерево.

Сам водитель отделался травмами и был госпитализирован в больницу. Весь мощный удар пришелся на его пассажира – 36-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Напомним, что через 15 минут после этой в данном районе произошла еще одна авария, в которой погибли сразу три человека, еще пятеро пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU