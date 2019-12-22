Жители Уфы жалуются на болезни из-за установленной в их дворе вышки

СЕГОДНЯ 18:57 2019-12-22T18:57:55+03:00

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Уфимцы жалуются на недомогание и головные боли из-за вышки сотовой связи, которую установили рядом с детским садом. Появилась она во дворе незаконно, передает слова местных жителей телеканал ГТРК «Башкортостан».

Здесь строится детский сад на 400 мест, который будет сдан уже в ближайшее время. Однако радостное событие для местных жителей омрачается тем, что буквально за воротами садика установили сотовую вышку.

Со слов горожан, она появилась на крыше местной котельной два года назад. Установили ее на одном уровне с окнами жилых домов, и многие начали жаловаться на ухудшение самочувствия.

Роспотребнадзор организовал проверку по заявлению жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU