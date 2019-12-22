В Уфе назвали самых востребованных специалистов за 2019 год

СЕГОДНЯ 07:41 2019-12-22T07:41:05+03:00

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Стали известны самые востребованные профессии в Уфе, сообщает «UfaCityNews.ru» со ссылкой на представителей сервиса «Работа.ру».

Аналитики выяснили, что сейчас растет спрос на представителей массовых профессий. Уфе не хватает грузчиков – в течение года количество предложений для них увеличилось в четыре раза.

На втором месте оказались менеджеры по продажам – их стали искать в два раза чаще. Специалистам предлагают до 150 тысяч рублей зарплаты, даже если у них нет опыта работы. А вот сами специалисты не жаждут больших денег – их вполне устроит 25 тысяч рублей, которые они указывают в резюме.

ИСТОЧНИК KP.RU