В Уфе назвали самых востребованных специалистов за 2019 год
Стали известны самые востребованные профессии в Уфе, сообщает «UfaCityNews.ru» со ссылкой на представителей сервиса «Работа.ру».
Аналитики выяснили, что сейчас растет спрос на представителей массовых профессий. Уфе не хватает грузчиков – в течение года количество предложений для них увеличилось в четыре раза.
На втором месте оказались менеджеры по продажам – их стали искать в два раза чаще. Специалистам предлагают до 150 тысяч рублей зарплаты, даже если у них нет опыта работы. А вот сами специалисты не жаждут больших денег – их вполне устроит 25 тысяч рублей, которые они указывают в резюме.
ИСТОЧНИК KP.RU