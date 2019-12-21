Прогноз погоды в Башкирии в новогоднюю ночь 2020

СЕГОДНЯ 21:32 2019-12-21T21:32:09+03:00

Будет не слишком морозно, но снежно

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С большой долей вероятности новогодняя ночь 2020 в Башкирии будет снежной и не очень морозной.

По предварительным прогнозам синоптиков, в ночь с 31 декабря на 1 января в Уфе ожидается облачная погода и снегопады. При этом температура воздуха не станет преградой для желающих встретить праздник на воздухе. Ночью в башкирской столице ожидается около -11 градусов.

В Стерлитамаке будет схожая погода: небо затянут облака, выпадет снег. Однако тут будет чуть теплее - примерно -9 градусов.

Жителям Нефтекамска тоже не стоит ждать сюрпризов, единственное возможное отличие от других городов - чуть более низкая температура воздуха, до -14 градусов. То же касается и северо-восточных районов республики.

Однако синоптики не устают напоминать, что прогнозы на такой долгий срок оправдываются лишь на 60 процентов, так что пока это лишь предварительный расчет.

ИСТОЧНИК KP.RU