Житель Башкирии трагически погиб в лесу

СЕГОДНЯ 19:02 2019-12-21T19:02:02+03:00

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Житель Башкирии погиб во время рубки деревьев. Несчастный случай произошел днем 19 декабря в лесном массиве близ деревни Ново-Ивановка в Ишимбайском районе.

Как рассказал "Комсомольской правде - Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, 59-летний мужчина неудачно подрубил одно из деревьев и тяжелый ствол рухнул, придавив того к земле. Во время инцидента рядом находились люди, но помочь пострадавшему они оказались бессильны.

От тяжелых травм пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU