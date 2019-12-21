Житель Башкирии трагически погиб в лесу
На несчастного мужчину упало дерево
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Житель Башкирии погиб во время рубки деревьев. Несчастный случай произошел днем 19 декабря в лесном массиве близ деревни Ново-Ивановка в Ишимбайском районе.
Как рассказал "Комсомольской правде - Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, 59-летний мужчина неудачно подрубил одно из деревьев и тяжелый ствол рухнул, придавив того к земле. Во время инцидента рядом находились люди, но помочь пострадавшему они оказались бессильны.
От тяжелых травм пожилой мужчина скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU