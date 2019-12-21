В Башкирии ударят морозы до -29 градусов

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-21T16:50:49+03:00

Особенно холодно будет в ближайшие ночи

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В Башкирию возвращаются морозы. Ударят они уже в ближайшие ночи. Так, по данным МЧС республики, в ночь на 22 декабря столбик термометра опустится до -14,-19 градусов. В отдельных районах ожидается до -24,-29 градусов. Днем тоже будет морозно - около -12,-17 градусов.

- В отдельных районах ночью низовые метели. На дорогах гололедица, - предупреждают синоптики.

В понедельник, 23 декабря, в регионе будет дуть северный ветер, который позже сменит южный умеренный. Температура сохранится в прежних пределах. Осадков синоптики не прогнозируют.

Зато во вторник, 24 декабря, днем возможен небольшой снегопад. На большей части республики температура воздуха составит -4,-9°, но на юго-востоке холода задержатся, здесь ожидается до -14°.

ИСТОЧНИК KP.RU