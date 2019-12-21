2019-12-21T15:02:50+03:00
Общество

В Башкирии расширили перечень срочных социальных услуг

Законопроект приняли депутаты Госсобрания республики
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Курултай Башкирии внес поправки в закон о социальном обслуживании населения. Отныне перечень социальных услуг, на которые могут рассчитывать жители региона, увеличился.

Так, в него включили доставку жителей сел старше 65 лет в больницы. В августе минтруда республики закупило для этих целей 22 автомобиля - деньги представил федеральный бюджет.

Изменения коснулись и списка лиц, которые имеют право на бесплатные соцуслуги в стационарной форме. Теперь кроме несовершеннолетних детей и тех, кто пострадал в результате ЧС и вооруженных межнациональных конфликтов, в него включены женщины, попавшие в кризисную ситуацию и признанные нуждающимися в соцобслуживании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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