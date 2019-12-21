Парад Дедов Морозов устроят в Уфе

СЕГОДНЯ 12:54 2019-12-21T12:54:58+03:00

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В Уфе в преддверии нового года состоится традиционный парад Дедов Морозов. В шествии могут принять участие все желающие, но требуется согласование с отделами культуры и молодежной политики районных администраций Уфы.

Парад состоится 28 декабря в 12 часов дня. Дедушки Морозы промаршируют по площади им. Ленина и поздравят зрителей с наступающим праздником. Компанию им составят барабанщицы-снегурочки из группы «Держава» и профессиональный духовой оркестр Городского дворца культуры.

В мэрии Уфы уточняют, что сбор волшебников будет проходить на площади перед Уфимским планетарием.

ИСТОЧНИК KP.RU