«Три аварии за месяц»: на проклятой дороге в Башкирии разбился 30-летний парень

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-21T19:25:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 20 декабря на дороге Белебей - Приютово разбился насмерть 30-летний парень - Александр П. Молодой человек ехал на своей "Ладе Гранта" и, по версии ГИБДД, не справился с управлением. В какой-то момент машину выбросило с дороги в левый кювет, где она перевернулась. Александр получил серьезные раны и скончался до приезда медиков.

- Мой муж скорую вызывал. С момента аварии до приезда скорой прошло буквально 10 минут, травмы, видимо, были несовместимые с жизнью, - рассказала в соцсетях местная жительница Ольга П.

Почему автомобиль Александра вылетел с дороги, остается загадкой. Полиция взяла у погибшего кровь, чтобы провести химико-токсикологический анализ. Однако многие местные жители уверены, парень погиб из-за халатности дорожных служб. По их словам, на этом участке аварии случаются постоянно, но никаких мер не предпринимают.

- За этот месяц вроде три аварии на этой дороге, - пишет один из пользователей Рамиль Л.

- Пару дней прошло с последнего ДТП, тоже смертельный был... И опять, - подтверждает его слова Наталья С.

Некоторые и вовсе предположили, что дорога проклята, поэтому тут постоянно гибнут люди.

- Говорят, что раньше в каком-то месте там находилось кладбище, а потом его снесли и положили дорогу. Вот старые люди и говорят, что ездить там надо очень аккуратно, якобы духам это не нравится, может это миф, но я верю старикам, - призналась подписчица местного сообщества Наталья П.

Однако никакие версии случившегося не смогут утешить семью погибшего. Все, кто знал Александра, скорбят о его утрате и в один голос утверждают - он был замечательным сыном и другом.

- Прекрасный был человек. С детство его знала, вместе учились. Ничего плохого за ним не было никогда, душевнейший человек. Все это скажут. Не женат, детей нет. Жил с родителями. Замечательные люди тоже у него они. Очень хорошего сына воспитали. Теперь кого-то винить уже поздно, его уже нет и не вернуть, - рассказала "КП-Уфа" знакомая погибшего Надежда И.

ИСТОЧНИК KP.RU