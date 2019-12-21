Житель Башкирии привязал свою собаку на морозе и сбежал
Жители Салавата обеспокоены судьбой брошенного пса. Одинокую собаку, замерзающую на привязи, обнаружили на днях возле магазина 35. Пока несчастное животное приютила одна из местных жительниц - Юлия Ф.
По ее словам, хозяин просто оставил своего питомца возле крыльца и исчез. Девушка предполагает, что владелец пса бросил его, чтобы податься в бега.
- Его разыскивает полиция за кражу в крупном размере, - уточнила Юлия.
Многие местные жители с сочувствием отнеслись к судьбе животного. Некоторые считают, что не стоит искать его прежнего хозяина, разумнее отдать пса тому, кто сможет о нем позаботиться.
ИСТОЧНИК KP.RU