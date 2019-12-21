2019-12-21T20:16:46+03:00
Общество

Житель Башкирии привязал свою собаку на морозе и сбежал

Его ищет полиция
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Жители Салавата обеспокоены судьбой брошенного пса. Одинокую собаку, замерзающую на привязи, обнаружили на днях возле магазина 35. Пока несчастное животное приютила одна из местных жительниц - Юлия Ф.

По ее словам, хозяин просто оставил своего питомца возле крыльца и исчез. Девушка предполагает, что владелец пса бросил его, чтобы податься в бега.

- Его разыскивает полиция за кражу в крупном размере, - уточнила Юлия.

Многие местные жители с сочувствием отнеслись к судьбе животного. Некоторые считают, что не стоит искать его прежнего хозяина, разумнее отдать пса тому, кто сможет о нем позаботиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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