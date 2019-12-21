2019-12-21T10:39:59+03:00
Происшествия

В Башкирии мать и двое детей отравились в собственной квартире

Все трое находятся в больнице
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии семья с детьми отравились газом. Несчастный случай произошел в частном доме в городе Октябрьский.

В больницу экстренно доставили хозяйку дома и двух ее детей 10 и 14 лет. Их состояние не уточняется. Как сообщают «Вести-Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, вероятной причиной инцидента стала неисправность газового котла, установленного в доме.

Точную причину случившегося установят эксперты. Они сейчас осматривают место ЧП.

Напомним, что ранее похожая ситуация произошла в Уфе в доме на проспекте Октября. Тогда угарным газом отравились четыре человека - мать, отец и двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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