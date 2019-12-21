В Башкирии остановили целую фуру «палёного» алкоголя

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-21T14:14:49+03:00

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В Башкирии вынесли приговор 42-летнему жителю Ульяновской области. Мужчина попался на перевозке внушительной партии контрафактного алкоголя.

Он вел тягач «Freighliner CL» по трассе в Туймазинском районе, когда его остановили стражи порядка. Они решили проверить груз и обнаружили 25 тысяч литров загадочной алкогольной продукции без марок - всего более 50 тысяч бутылок. За них он мог выручить до 3,3 млн рублей.

По накладным товар проходил под видом подсолнечного масла. «Фанфурики» отправили на экспертизу, которая заключила - спиртосодержащая жидкость не соответствует установленным стандартам качества.

В Туймазинской межрайонной прокуратуре рассказали, что мужчине дали наказание в виде штрафа в 400 тысяч рублей, но они намерены обжаловать приговор как слишком мягкий.

ИСТОЧНИК KP.RU