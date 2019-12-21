Две женщины разбились насмерть в ДТП с грузовиком в Башкирии
За жизнь водителя борются врачи
Фото: ГИБДД Башкирии
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Серьезная авария случилась около половины седьмого утра 21 декабря в Дюртюлинском районе Башкирии.
На дороге между Дюртюлями и Нефтекамском "Лада Гранта" столкнулась со встречным "Маном". В ГИБДД Башкирии рассказали, что легковушкой управлял 62-летний житель Агидели, а грузовиком - 45-летний ишимбаец.
От страшного удара две пассажирки "Лады" погибли на месте. Водителя увезли в больницу в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.
На месте ДТП работают экстренные службы и полиция. Причины аварии еще предстоит установить.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU