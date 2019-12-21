Строителей, застрявших в оторвавшейся люльке, спас обычный житель Уфы

СЕГОДНЯ 17:44 2019-12-21T17:44:22+03:00

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На минувшей неделе жители Башкирии обсуждали чудесное спасение строителей в Нефтекамске. Двое работников штукатурили дом на высоте девятого этажа, когда трос, удерживавший люльку с одной стороны, оборвался. Конструкция с людьми зависла над пропастью. Пока к месту ЧП ехали спасатели, мужчин уже вызволили.

Как сообщает местное издание ПроНефтекамск.ру, случайным свидетелем происшествия оказался уфимец Дмитрий Власов, приехавший в город в командировку. Мужчина в прошлом был спасателем, поэтому не раздумывая поднялся на 9-й этаж и с помощью альпинистской верёвки и монтажного пояса помог строителям взобраться на крышу.

Глава местного управления гражданской защиты Ришат Хабибуллин встретился с героем и вручил ему благодарность и подарок от главы администрации Нефтекамска.

Тем временем специалисты ищут причины и виновников инцидента.

Во время работ в Нефтекамске оборвался трос строительной люльки // 12.12.

ИСТОЧНИК KP.RU