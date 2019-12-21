«Наказание не заставит себя ждать»: в Башкирии вычислили школьников, разгромивших ледовый городок
Школьников из Белорецка, разгромивших ледяной городок на центральной городской площади, ждет наказание. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Владислав Миронов.
По словам очевидцев, погром устроили 5-6 ребят. Они разбили несколько ледяных скульптур, после чего сбежали. В последний момент одна из местных жительниц засняла их на телефон. Фотографии разлетелись по городским пабликам и огласка дала плоды - к делу подключились правоохранители.
Глава администрации заявил, что личности юных вандалов уже установлены.
- Наказание не заставит себя долго ждать. И оно будет настолько жёстким, насколько это возможно, - написал он на своей странице.
ИСТОЧНИК KP.RU