2019-12-21T07:32:55+03:00
Общество

«Наказание не заставит себя ждать»: в Башкирии вычислили школьников, разгромивших ледовый городок

Они попали в объектив камер видеонаблюдения
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: vk.com/vgmironovФото: vk.com/vgmironov
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Школьников из Белорецка, разгромивших ледяной городок на центральной городской площади, ждет наказание. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Владислав Миронов.

По словам очевидцев, погром устроили 5-6 ребят. Они разбили несколько ледяных скульптур, после чего сбежали. В последний момент одна из местных жительниц засняла их на телефон. Фотографии разлетелись по городским пабликам и огласка дала плоды - к делу подключились правоохранители.

Глава администрации заявил, что личности юных вандалов уже установлены.

- Наказание не заставит себя долго ждать. И оно будет настолько жёстким, насколько это возможно, - написал он на своей странице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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