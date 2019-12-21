Радик Юльякшин пожертвовал выручку детскому саду

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-21T12:55:42+03:00

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Недавно знаменитый башкирский артист Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, дал благотворительный концерт в Нижнекамске. Все собранные во время выступления средства певец направил на создание первой в Татарстане ясельной группы для грудничков.

На днях она, наконец, открылась. Как сообщает местное издание NTR-24, ясельная группа заработала на базе детского сада №17 в Нижнекамске. Она рассчитана на десять малышей.

Помимо Элвина Грея в сборе средств для реализации проекта участвовала организация «Добрые сердца». Уточняется, что создание яслей обошлось в 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU