Радик Юльякшин пожертвовал выручку детскому саду
Недавно знаменитый башкирский артист Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, дал благотворительный концерт в Нижнекамске. Все собранные во время выступления средства певец направил на создание первой в Татарстане ясельной группы для грудничков.
На днях она, наконец, открылась. Как сообщает местное издание NTR-24, ясельная группа заработала на базе детского сада №17 в Нижнекамске. Она рассчитана на десять малышей.
Помимо Элвина Грея в сборе средств для реализации проекта участвовала организация «Добрые сердца». Уточняется, что создание яслей обошлось в 700 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU