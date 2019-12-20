В Башкирии суд освободил от наказания организаторов «Древпрома»

СЕГОДНЯ 18:54 2019-12-20T18:54:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне из тюрьмы в Стерлитамаке вышел экс-директор и учредитель финансовой пирамиды «Древпром». Евгений Сундуков и его бывшие соратники Артур Щербы и Виталий Сачастливцев отбыли сове наказание и были освобождены, сообщает «КоммерсантЪ-Уфа».

По данным издания, всех троих обвиняли в мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путем. По последней статье их оправдали. А с Евгения Сундукова и вовсе сняли обвинения в организации преступного сообщества.

Напомним, с 2012 по 2014 год представители «Древпрома» похитили более 566 млн рублей. Потерпевшими тогда были признаны почти восемь тысяч человек, в основном жителей Башкирии, Оренбургской области и Татарстана. Схема «отъема денег у населения» у них была довольно простая: они обещали погасить любой кредит клиента за «скромную» плату в 20-35% от займа. Естественно, никто этого не делал – деньги похищались и выводились со счетов.

ИСТОЧНИК KP.RU