В Башкирии за пять лет на восстановление лесов потратят 2,2 млрд рублей
Власти Башкирии потратят 2,2 млрд рублей на восстановление лесов. При этом из бюджета республики потратят только 900 млн рублей. Остальные 1,3 млрд рублей выделят из внебюджетных фондов. Об этом РБК-Уфа министр лесного хозяйства региона Марат Шарафутдинов.
- На текущий год мы получили 198,2 млн рублей. Из них 115 млн рублей направлено на закупку техники для восстановления и ухода за лесами, - подчеркнул министр в беседе с РБК-Уфа.
Программа восстановления лесов в республике реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Башкирия уже достигла всех ключевых показателей этого проекта. Республика заняла первое место по объему денег в лесное хозяйство в Приволжском федеральном округе и шестое место по стране.
ИСТОЧНИК KP.RU