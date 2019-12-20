В Башкирии за пять лет на восстановление лесов потратят 2,2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 18:27 2019-12-20T18:27:24+03:00

В республике уже перевыполнили план по национальному проекту «Экология» Фото: Олег УКЛАДОВ

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Власти Башкирии потратят 2,2 млрд рублей на восстановление лесов. При этом из бюджета республики потратят только 900 млн рублей. Остальные 1,3 млрд рублей выделят из внебюджетных фондов. Об этом РБК-Уфа министр лесного хозяйства региона Марат Шарафутдинов.

- На текущий год мы получили 198,2 млн рублей. Из них 115 млн рублей направлено на закупку техники для восстановления и ухода за лесами, - подчеркнул министр в беседе с РБК-Уфа.

Программа восстановления лесов в республике реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Башкирия уже достигла всех ключевых показателей этого проекта. Республика заняла первое место по объему денег в лесное хозяйство в Приволжском федеральном округе и шестое место по стране.

ИСТОЧНИК KP.RU