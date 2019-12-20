2019-12-20T20:01:25+03:00
Экономика

Госдолг Башкирии в конце 2019 года составляет 13,5 млрд рублей

Об этом на заседании президиума правительства сообщила руководитель Минфина республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По словам Андрея Назарова, рост госдолга обусловлен рядом причинПо словам Андрея Назарова, рост госдолга обусловлен рядом причин
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На данный момент государственный долг Башкирии составляет 13,5 млрд рублей. Об этом в ходе заседания президиума правительства республики сообщила руководитель Минфина Лира Игтисамова.

В предстоящий трехлетний период, по словам главы министерства, на реализацию экономической и социальной сфер республика намерена занять в общей сложности 17,5 млрд рублей: в 2020 – 6, в 2021 – 8,5 и в 2022 – 3,3 млрд рублей.

Игтисамова отметила, что, несмотря на рост государственной задолженности, Башкирия все равно остается в числе регионов с высоким уровнем долговой устойчивости. Увеличение заимствований оправдал вице-премьер республики Андрей Назаров. Он заявил, что это необходимость, вызванная «ростом социальных обязательств республики, решением актуальных вопросов социально-экономического развития, в том числе строительством масштабных объектов инфраструктуры, здравоохранения, образования, спортивных сооружений».

ИСТОЧНИК KP.RU

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