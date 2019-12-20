В запертой уфимской квартире обнаружили тела родителей и сына

СЕГОДНЯ 16:47 2019-12-20T16:47:59+03:00

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В одной из квартир панельного дома на Уфимском шоссе обнаружили трех мертвых человек.

Известно, что их связывают родственные отношения: двое погибших – супружеская пара, а третий их сын. Об этом сообщают коллеги из «Вести-Башкортостан». По предварительным данным, трупы пролежали в запетом жилище несколько дней и уже начали гнить.

СК Башкирии начал доследственную проверку по факту произошедшего. От чего именно погибла семья, пока неизвестно. На этот вопрос после проведения судмедэкспертизы должны дать специалисты. Правоохранители рассматривают несколько версий: от несчастного случая до убийства и суицида.

ИСТОЧНИК KP.RU