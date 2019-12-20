2019-12-20T19:39:20+03:00
Происшествия

Бывшего чиновника из уфимской администрации подозревают в мошенничестве и подлоге

По версии следствия, преступления экс-начальника отдела районной администрации нанесли ущерб в 2,6 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Сейчас следователи допрашивают сотрудников администрацииСейчас следователи допрашивают сотрудников администрации
Изменить размер текста:

Уфимские следователи подозревают бывшего начальника отдела администрации Кировского района в мошенничестве и подделке документов. В отношении 63-летнего чиновника возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональный СК.

По версии правоохранителей, в ноябре 2018 года подозреваемый изготовил распоряжение главы сельсовета в Кировском районе Уфы. Согласно документу, его родственнице выделен земельный участок для ведения личного хозяйства. Чиновник расписался в распоряжении от своего имени, поставил печать и отдал приказ женщине, чтобы та представила его в Росреестр для регистрации права собственности. Уже в декабре запись была благополучно занесена в единый перечень прав на недвижимое имущество.

– Преступные действия бывшего начальника отдела повлекли причинение имущественного ущерба бюджету муниципального образования городского округа город Уфа в размере свыше 2,6 млн. рублей, – сообщили в СК.

Сейчас следователи изучают хоздокументацию, допрашивают сотрудников администрации, землепользователей и других свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госдолг Башкирии в конце 2019 года составляет 13,5 млрд рублей
Бывшего чиновника из уфимской администрации подозревают в мошенничестве и подлоге
В Башкирии суд освободил от наказания организаторов «Древпрома»
В Башкирии за пять лет на восстановление лесов потратят 2,2 млрд рублей
В Уфе дорожники укладывали асфальт прямо на снег
МЧС Башкирии предупреждает о сильном ветре и метели
В запертой уфимской квартире обнаружили тела родителей и сына
«Главное, что с ребенком все в порядке»: пропавшая в Башкирии молодая мать вышла на связь
Как поддержать таланты?
Самолет с вахтовиками не смог вылететь из Сургута в Уфу
Пропавшего мужчину из Башкирии нашли мертвым в мешке на берегу реки
Уфимские вузы подписали меморандум о сотрудничестве с филиалом АО НПО «Микроген» «Иммунопрепарат»
Банкир из Уфы отошел от машины на пять минут и лишился полумиллиона рублей
Жена главы Башкирии высказалась по поводу домашнего насилия
Молодая мать из Башкирии рассказала, что вынудило ее бежать из дома с двухлетним ребенком
Отравившаяся на олимпиаде в Уфе школьница получит моральную компенсацию