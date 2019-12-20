Бывшего чиновника из уфимской администрации подозревают в мошенничестве и подлоге

СЕГОДНЯ 19:39 2019-12-20T19:39:20+03:00

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Уфимские следователи подозревают бывшего начальника отдела администрации Кировского района в мошенничестве и подделке документов. В отношении 63-летнего чиновника возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональный СК.

По версии правоохранителей, в ноябре 2018 года подозреваемый изготовил распоряжение главы сельсовета в Кировском районе Уфы. Согласно документу, его родственнице выделен земельный участок для ведения личного хозяйства. Чиновник расписался в распоряжении от своего имени, поставил печать и отдал приказ женщине, чтобы та представила его в Росреестр для регистрации права собственности. Уже в декабре запись была благополучно занесена в единый перечень прав на недвижимое имущество.

– Преступные действия бывшего начальника отдела повлекли причинение имущественного ущерба бюджету муниципального образования городского округа город Уфа в размере свыше 2,6 млн. рублей, – сообщили в СК.

Сейчас следователи изучают хоздокументацию, допрашивают сотрудников администрации, землепользователей и других свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU