МЧС Башкирии предупреждает о сильном ветре и метели
В ближайшие сутки на территории республики прогнозируется ненастная погода
Из-за снега на трассах ухудшится видимостьФото: Александр ГЛУЗ
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В пресс-службе МЧС Башкирии предупредили, что в ближайшие сутки – с 20:00 20 декабря до 20:00 21 декабря – в республике поднимется порывистый ветер.
Так, грядущей ночью ветер усилится до 17 метров в секунду, а в отдельных районах прогнозируется низовая метель. В целом ожидается облачная погода с прояснениями. В темное время суток местами выпадет небольшой снег. Дороги устелет гололедица.
Температура воздуха днем составит -7, -12°. Ночью при прояснениях столбик термометра упадет до -17°. На автодорогах из-за снег ухудшится видимость.
ИСТОЧНИК KP.RU