2019-12-20T15:10:54+03:00
Общество

Самолет с вахтовиками не смог вылететь из Сургута в Уфу

У лайнера отказал двигатель
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Неисправный борт был замененНеисправный борт был замененФото: Алексей БУЛАТОВ
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Самолет с вахтовиками не смог вылететь из Сургута в Уфу. На борту лайнера «Уральских авиалиний» находилось более двухсот пассажиров. В качестве причины отмены вылета указывается отказ двигателя. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на инсайдера в сургутском аэропорту.

– Когда члены экипажа начали рулежку на взлет, то они заметили какие-то технические неполадки. Поэтому было принято решение об отмене вылета, – цитирует издание собственный источник.

Неисправный «Боинг» вернулся обратно на стоянку. Сейчас с ним работают ремонтные бригады. Пассажиров подобрал другой борт, который доставил их в аэропорт назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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