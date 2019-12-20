Банкир из Уфы отошел от машины на пять минут и лишился полумиллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-20T13:51:28+03:00

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В Уфе банкир лишился полумиллиона рублей, на пять минут оставив деньги в машине. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Кража произошла вечером 18 декабря на парковке возле ювелирного магазина на проспекте Октября. Заместитель управляющего одной из финансовых организаций вышел из своего Range Rover буквально на пять минут, но когда вернулся, то увидел, что заднее стекло внедорожника было разбито. Кинувшись к автомобилю, банкир не обнаружил там сумку, в которой находилось более полумиллиона рублей и документы. Через 15 минут потерпевший уже давал показания полицейским.

Правоохранители нашли на месте преступления два следа обуви, след материи и кусок тонировочной ленты с осколками стекла. Также стражи порядка забрали видеозапись – по всей видимости, момент кражи зафиксировала камера внешнего наблюдения. Следственный отдел возбудил уголовное дело по двум статьям: «кража» и «похищение документов».

ИСТОЧНИК KP.RU