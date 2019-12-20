«Главное, что с ребенком все в порядке»: пропавшая в Башкирии молодая мать вышла на связь

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-20T15:51:09+03:00

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В Башкирии завершилась история, в которой 31-летней Рифат И. разыскивал свою 26-летнюю супругу Рушану и трехлетнюю дочь. Как ранее сообщала «Комсомолка», жительница села Верхнеяркеево взяла ребенка и ушла от мужа. Тот бросил все силы на их поиски и даже обратился к супруге через СМИ.

Сегодня, 20 декабря, стало известно, что поиски женщины с дочкой прекращены. Рифат сообщил, что после его обращения с просьбой вернуть ему ребенка, она вернулась в село.

- Она приехала к своему брату, не знаю, где все это время находилась. Брат позвонил мне, а я уже сходил к дочке. Жена не нужна больше мне, мы расстаемся, главное, что с ребенком все в порядке, - сказал Рифат.

Напомним, Рифат почти месяц разыскивал пропавшую супругу с трехлетней дочерью. 26-летняя Рушана ушла от него еще 15 ноября, заблокировала мужа в социальных сетях и не давала видеться с дочерью.

ИСТОЧНИК KP.RU