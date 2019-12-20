Жена главы Башкирии высказалась по поводу домашнего насилия

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-20T13:12:34+03:00

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Сегодня, 20 декабря, супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова приняла участие в обсуждении проблемы домашнего насилия. Мероприятие прошло в стенах Госсобрания-Курултая.

– Нужен закон, способный защитить в быту или нет? - ответ очевиден, – написала на своей странице в Instagram Каринэ после заседания. – Но еще нужен целый комплекс мер, который будет выявлять проблему на ранней стадии и помогать ее разрешить, сохранив всех членов семьи и семью в целом.

На самом круглом столе первая леди республики заявила, что в первую очередь необходимо работать над профилактикой, а не над последствиями.

– Часто эта тема подразумевает не физическое, а психологическое насилие, и с ним очень сложно бороться. Женщина понимает, что если на психологическое насилие она ответит физически, ответ мужчины будет соответствующим, – цитирует Каринэ издание UfaTime.ru.

По ее мнению, женщинам нужно говорить о проявлениях домашнего насилия и не бояться.

ИСТОЧНИК KP.RU