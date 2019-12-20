Молодая мать из Башкирии рассказала, что вынудило ее бежать из дома с двухлетним ребенком

СЕГОДНЯ 12:25 2019-12-20T15:44:19+03:00

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20-летняя Алия из поселка Аркаим рассказала, что вынудило ее схватить двухлетнего ребенка и сбежать из дома. Как оказалось, это произошло из серьезного конфликта с супругом.

Напомним, молодая мать исчезла вместе с маленьким сыном в ночь на 18 декабря. За помощью в полицию и волонтерам обратился ее родственники – супруг и брат. Сестра девушки предположила, что та могла уехать в Уфу и пояснила, что ни о каких проблемах в семье не слышала. Тем не менее именно семейная ссора и стала причиной побега. После того как полицейские все-таки смогли разыскать пропавшую, она дала разъяснения.

– В ночь с 17 на 18 декабря 2019 года после ссоры с мужем я забрала ребенка и ушла из дома. Вызвала такси и уехала в гостиницу "Золотая юрта". Там переночевала и 18 декабря сняла на сутки квартиру, в которой пока и буду проживать. Я не хочу, чтобы муж и родственники знали о моем местоположении, так как я не хочу жить с мужем и буду разводиться, – сообщают местные СМИ со ссылкой на объяснительную женщины.

Алия также сообщила, что ее супруг «не разрешает водить ребенка в садик и работать». В конце девушка добавила, что и она, и ее сын живы и здоровы, им никто не угрожает и насильно не удерживает.

ИСТОЧНИК KP.RU