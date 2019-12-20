Отравившаяся на олимпиаде в Уфе школьница получит моральную компенсацию

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-20T11:41:57+03:00

15 школьников и один педагог были госпитализированы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Школьница из Стерлитамака, которая в январе текущего года отравилась на олимпиаде по биологии, получит компенсацию морального вреда. Об этом сообщила республиканская прокуратура. Правоохранительное ведомство поддержало исковые требования Роспотребнадзора.

В январе 2019 года в ходе проведения республиканской олимпиады по биологии в Уфе произошло массовое отравление детей. Всего в больницу было доставлено 15 школьников и один педагог. За питание отвечала фирма «Ассорти».

– Причиной отравления явилось несоответствие продуктов питания требованиям регламента «О безопасности пищевой продукции», а также многочисленные нарушения правил хранения готовой продукции, – пояснили в прокуратуре.

Горсуд обязал ООО «Ассорти» выплатить пострадавшей девочке компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU