Отравившаяся на олимпиаде в Уфе школьница получит моральную компенсацию
Школьница из Стерлитамака, которая в январе текущего года отравилась на олимпиаде по биологии, получит компенсацию морального вреда. Об этом сообщила республиканская прокуратура. Правоохранительное ведомство поддержало исковые требования Роспотребнадзора.
В январе 2019 года в ходе проведения республиканской олимпиады по биологии в Уфе произошло массовое отравление детей. Всего в больницу было доставлено 15 школьников и один педагог. За питание отвечала фирма «Ассорти».
– Причиной отравления явилось несоответствие продуктов питания требованиям регламента «О безопасности пищевой продукции», а также многочисленные нарушения правил хранения готовой продукции, – пояснили в прокуратуре.
Горсуд обязал ООО «Ассорти» выплатить пострадавшей девочке компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU