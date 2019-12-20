2019-12-20T11:11:11+03:00
Общество

На выходных в Башкирии ударят 20-градусные морозы

Погода в ближайшие два дня резко изменится
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На выходных похолодает до -29 градусовНа выходных похолодает до -29 градусовФото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии на выходных резко понизится температура. О погоде в ближайшие два дня рассказали в Башгидромете.

Если сегодня днем, 20 декабря, температура воздуха в республике не упадет ниже -5°, то уже грядущей ночью при прояснениях столбик термометра может показать до -22°.

Завтра, 21 декабря, в республике ожидается небольшой снег, местами до умеренных. В отдельных районах метель, на дорогах появится гололедица и снежный накат. Северо-западный и северный ветра могут разогнаться до сильных порывов, но в целом будут умеренными. Температура воздуха ночью -10, -15° (при прояснениях до -22°), днем – -6, -11°.

На следующий день, 22 декабря, станет еще холоднее. Ночью местами пройдет небольшой снег, а днем обойдется без осадков. Северный ветер останется умеренным. Ночью подморозит до -17, - 22° (местами до -29°), днем -10,-15°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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